Filatov & Karas приезжали в Екатеринбург на Summerfest Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дне города в Екатеринбурге выступят Filatov & Karas. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии. Это музыкальный коллектив, известный своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами. Также город будут поздравлять Александр Маршал и Александр Новиков.

Напомним, 20 августа 2022 года Екатеринбург отметит свое 299-летие. Это один из самых масштабных праздников для уральской столицы.

В этот день жителей города ждет большая развлекательная программа: это и спортивные состязания, и выставка ретроавтомобилей, и городская свадьба, и большая дискотека на Набережной пруда, и множество концертов.

Кульминацией праздника станет фейерверк, который в этот раз покажут жителям Екатеринбурга в акватории Городского пруда в 22 часа 40 минут. Праздничный салют продолжится до 23 часов.