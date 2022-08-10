У пары остался пятимесячный ребенок Фото: соцсети

В Екатеринбурге, 10 августа, пройдут похороны 23-летнего уроженца Бисерти Никиты Гусева. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родственники погибшего. По предварительной версии, утром 4 августа Гусев зарезал жену Светлану. А потом покончил с собой. У пары остался пятимесячный ребенок.

- Отпевания не будет. Прощание будет у могилы. Батюшка не согласился отпевать пока идёт расследование. Оказывается у Никиты тоже были ножевые ранения, при чем одно очень глубокое, - рассказали «КП-Екатеринбург» родственники Никиты Гусева.

Ранее мать Светланы Коптевой рассказала, как зять заставлял ее дочь оформлять на себя микрозаймы.

- Я часто говорила ребятам, что им пока рано думать о семейной жизни и детях. Свете надо было окончить учебу, а у Никиты вообще не было образования, он работал курьером. Я покупала Свете противозачаточные таблетки, - рассказывала мама погибшей Светланы. - Когда Никита это увидел, называл меня «детоубийцей» и запретил Свете со мной общаться. А в конце июня дочка забеременела. Честно скажу, я настаивала на аборте, потому что Света и Никита сами еще были детьми.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев трагедии.