Пожарные Екатеринбурга потушили крупный пожар на ВИЗе

С огнем боролись 20 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарные Екатеринбурга потушили крупный пожар на переулке Скоростной. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.

- В 20:26 открытое горение на пожаре было ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, - сообщили в МЧС.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 9 августа в 18:48. С огнем боролись 20 спасателей и пять единиц техники. Из-за плотности застройки и жаркой погоды пламя было тяжело тушить. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Свердловской области потушили восемь лесных пожаров. Они действовали около Екатеринбурга, Нижнего Тагила, а также в Сысертском и Тавдинском лесничествах.