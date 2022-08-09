За сутки на Урале потушили восемь лесных пожаров

На Урале действуют восемь пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Свердловской области потушили восемь лесных пожаров. Они действовали около Екатеринбурга, Нижнего Тагила, а также в Сысертском и Тавдинском лесничествах. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Причиной пожаров во всех случаях стало неосторожное обращение людей с огнем, - говорится в сообщении.

По данным на утро 9 августа, парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны продолжают борьбу с лесным пожаром в труднодоступном районе Пелымского городского округа. Кроме того, тушить огонь не перестают в Билимбаевском лесничестве.

В Березовском городском округе, Верхотурском, Сысертском и Шалинском лесничествах пожары локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет. С огнем борются больше 130 человек.

По данным Авиалесоохраны, на Урале действуют шесть пожаров на землях лесного фонда. Они заняли 151 гектар. В Березовском городском округе горят два пожара на землях иных категорий на площади 13 гектаров.