В Екатеринбурге из-за жары спасатели не могут потушить крупный пожар

Информация о пострадавших не поступала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге на улице Скоростной разгорелся крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в часть 9 августа в 18:48.

- Прибывшие пожарные подразделения установили, что горят два частных жилых дома и надворные постройки, - сообщили в МЧС.

На данный момент, с огнём, который распространился на площади 100 квадратных метров, борются 20 спасателей и пять единиц техники. Тушение осложняется жаркой погодой и плотной застройкой. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге около 18:40 9 августа в Цыганском поселке на улице Металлургов вспыхнул частный жилой дом рядом со строящимся ЖК «Новый Виз».