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Происшествия9 августа 2022 14:14

В Цыганском поселке на ВИЗе полыхает дом

Дым видно с разных районов Екатеринбурга
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дым видно даже с Сортировки. Фото: читатель "КП"

Дым видно даже с Сортировки. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге около 18:40 9 августа в Цыганском поселке на улице Металлургов вспыхнул частный жилой дом рядом со строящимся ЖК «Новый Виз». Информацию об этом подтвердили в МЧС Свердловской области.

На место ЧП выехали пожарные расчеты. Фото: читатель "КП"

На место ЧП выехали пожарные расчеты. Фото: читатель "КП"

- Горит частный жилой дом, подразделения МЧС выехали на место пожара, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дым видно из центра города. Фото6 читатель "КП"

Дым видно из центра города. Фото6 читатель "КП"

Читатели «КП-Екатеринбург» поделились снимками и видео пожара.

Дом горит дом с ЖК "Новый Виз". Фото: читатель "КП"

Дом горит дом с ЖК "Новый Виз". Фото: читатель "КП"