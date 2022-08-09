В Цыганском поселке на ВИЗе полыхает дом

Дым видно даже с Сортировки. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге около 18:40 9 августа в Цыганском поселке на улице Металлургов вспыхнул частный жилой дом рядом со строящимся ЖК «Новый Виз». Информацию об этом подтвердили в МЧС Свердловской области.

На место ЧП выехали пожарные расчеты. Фото: читатель "КП"

- Горит частный жилой дом, подразделения МЧС выехали на место пожара, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дым видно из центра города. Фото6 читатель "КП"

Читатели «КП-Екатеринбург» поделились снимками и видео пожара.