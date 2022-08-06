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Спорт6 августа 2022 14:43

Шалимов прокомментировал возможную отставку с поста рулевого «Урала»

После четырёх игр екатеринбуржцы не набрали ни одного очка
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Игорь Шалимов был назначен новым главным тренером ФК «Урал» в августе 2021 года

Игорь Шалимов был назначен новым главным тренером ФК «Урал» в августе 2021 года

Фото: Олег ГАЛИМОВ

После поражения от «Спартака» (0:2) главный тренер «Урала» заявил, что вопрос о его дальнейшей работе будет решен 8 августа.

- Четыре поражения, 0 очков. Пока все плохо. По предсезонке ничего не предвещало. В понедельник будем встречаться с руководством, какое-то решение будет, - сказал Игорь Шалимов.

Напомним, Игорь Шалимов был назначен новым главным тренером ФК «Урал» в августе 2021-го. Он подписал контракт с командой на два года.