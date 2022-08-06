Илья Помазун несколько раз спас свою команду от неминуемого гола Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матч четвёртого тура российского чемпионата обернулся для «Урала» домашним поражением от московского «Спартака». Подопечные Игоря Шалимова не набрали ни единого очка в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Гости с первых минут игры завладели преимуществом, заставив «шмелей» занять глухую оборону возле штрафной. Счёт был открыт на 27-й минуте, когда Александр Соболев мастерски разобрался на правом фланге с Лео Гогличидзе и прострелил в центр. Промес на замыкании был точен, и без проблем послал мяч под левую штангу ворот Помазуна.

Виктор Мозес был заменён в середине первого тайма из-за травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через три минуты «Спартаку» понадобилась экстренная замена. Вместо травмированного Виктора Мозеса на поле вышел Михаил Игнатов. Именно ему предстояло удвоить преимущество красно-белых. На 43-й минуте полузащитник получил пас на ход от Соболева и реализовал выход один на один.

Во втором тайме Шалимов попытался освежить игру в атаке, выпустив сразу после перерыва Бикфалви и Гаджимурадова.

Но эффект получился обратным. «Спартак» запорол четыре великолепных момента, чтобы убить интригу окончательно. То Промес бил в штангу, то Соболев не успевал на добивание.

«Урал» катастрофически начал новый сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сократить отставание мог Андрей Егорычев, однако пробить Селихова не удалось. Вратарь гостей уверено парировал удар с близкого расстояния.

Итоговый счёт - 0:2.

Вполне возможно, что этот матч стал последним для Игоря Шалимова в качестве главного тренера «Урала».