Илья Помазун несколько раз спас свою команду от неминуемого гола
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Матч четвёртого тура российского чемпионата обернулся для «Урала» домашним поражением от московского «Спартака». Подопечные Игоря Шалимова не набрали ни единого очка в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Гости с первых минут игры завладели преимуществом, заставив «шмелей» занять глухую оборону возле штрафной. Счёт был открыт на 27-й минуте, когда Александр Соболев мастерски разобрался на правом фланге с Лео Гогличидзе и прострелил в центр. Промес на замыкании был точен, и без проблем послал мяч под левую штангу ворот Помазуна.
Виктор Мозес был заменён в середине первого тайма из-за травмы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уже через три минуты «Спартаку» понадобилась экстренная замена. Вместо травмированного Виктора Мозеса на поле вышел Михаил Игнатов. Именно ему предстояло удвоить преимущество красно-белых. На 43-й минуте полузащитник получил пас на ход от Соболева и реализовал выход один на один.
Во втором тайме Шалимов попытался освежить игру в атаке, выпустив сразу после перерыва Бикфалви и Гаджимурадова.
Но эффект получился обратным. «Спартак» запорол четыре великолепных момента, чтобы убить интригу окончательно. То Промес бил в штангу, то Соболев не успевал на добивание.
«Урал» катастрофически начал новый сезон
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сократить отставание мог Андрей Егорычев, однако пробить Селихова не удалось. Вратарь гостей уверено парировал удар с близкого расстояния.
Итоговый счёт - 0:2.
Вполне возможно, что этот матч стал последним для Игоря Шалимова в качестве главного тренера «Урала».