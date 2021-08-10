Игорь Шалимов назначен новым главным тренером ФК «Урал»

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

В футбольном клубе «Урал» определились с новым главным тренером после ухода Юрия Матвеева. Теперь тренировать «шмелей» будет Игорь Шалимов, российский специалист подписал соглашение с командой на два года.

Накануне стало известно, что Юрий Матвеев покидает свой пост после очередного поражения команды из Екатеринбурга, уральцы проиграли на выезде «Сочи» со счетом 2:0, после трех туров в активе клуба только одна ничья. Однако руководство футбольного клуба надеется, что в случае возобновления Матвеевым тренерской карьеры, он пойдет работать обратно.

Юрий Матвеев покинул свой пост после трех туров. Пресс-служба ФК «Урал»

- Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе. Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведет первую тренировку, - заявили в пресс-службе ФК «Урал».

Про Игоря Шалимова известно, что за свою карьеру он провел 333 матча и забил 55 мячей. Карьеру игрока завершил в 1999 году. За это время стал чемпионом СССР, серебряным призером чемпионата СССР, обладателем Кубка УЕФА, а также серебряным призером чемпионата Италии.

Тренерскую карьеру в Премьер-Лиге экс-футболист начал в 2003 году, также он тренировал женскую сборную России, работал в системе «Краснодара», «Ахмата» и «Химок».