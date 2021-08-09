Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга проиграл на выезде «Сочи»

Уральцы создали несколько опасных моментов, но распечатать ворота Сослана Джанаева так и не смогли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольная команда «Урал» на выезде проиграла команде «Сочи» со счетом 2:0. Первый мяч во встрече забил полузащитник хозяев поля Ивелин Попов, он поразил ворота «шмелей» уже на восьмой минуте матча.

Удвоить преимущество футболистам «Сочи» удалось во втором тайме. На 71 минуте защитник гостей Алексей Герасимов ошибся в своей штрафной и сыграл рукой. Арбитр показал ему желтую карточку и назначил пенальти, который реализовал полузащитник Кристиан Нобоа. Уральцы пытались сопротивляться и создали несколько опасных моментов, но распечатать ворота Сослана Джанаева так и не смогли.

После третьего тура Российской Премьер-Лиги клуб из Екатеринбурга идет на 14 строчке турнирной таблицы. В активе команды лишь одна ничья и два поражения. Следующую игру наша команда проведет против московского «Спартака». Матч состоится 14 августа.