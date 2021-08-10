Юрий Матвеев ушел с поста главного тренера ФК «Урал»

Вся тренерская карьера Матвеева связана с футбольным клубом «Урал». Фото: ФК «Урал»

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Юрий Матвеев ушел со своего поста. Об этом сообщает сам ФК.

- Юрий Матвеев и руководство ФК «Урал» пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества, - говорится в сообщении футбольного клуба.

Руководство футбольного клуба надеется, что в случае возобновления Матвеевым тренерской карьеры, он пойдет работать обратно. Новым тренером футбольного клуба "Урал" стал Игорь Шалимов.

Сам Матвеев рассказал, что во время работы в клубе его окружали профессионалы. Он добавил, что не перестанет переживать за «Урал».

- Вся моя тренерская карьера связана с футбольным клубом «Урал». За эти годы было очень много ярких и приятных мгновений. Благодарю руководство, игроков, тренеров, администраторов, докторов, массажистов, переводчиков за совместную работу и поддержку! - заявил бывший главный тренер.

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