В истории клуба был знаковый тренер овен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всю прошлую неделю футбольная общественность обсуждала «перестрелку» Заремы Салиховой и бывшего спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова. Обмен любезностями в телегам-каналах дошел до того, что каждая сторона стала выкладывать скриншоты переписки, касающейся внутренних дел клуба. Последней каплей стали сообщения Салиховой о том, что нового наставника красно-белых выбирали по знаку зодиака.

- Он по гороскопу подходит. Овен, как и ЛА (Леонид Федун – Прим.ред.), мой сын и «Спартак». У него 16, у сына 17, у «Спартака» 18. У Бенитеса тоже 16 апреля, кажется. Я теперь на все обращаю внимание, – сказано в сообщении Салиховой.

Редакция екатеринбургской «Комсомолки» решила вспомнить всех тренеров «Урала» последних лет. Как выяснилось, в летописи «шмелей» был наставник овен, но главные свершения были достигнуты не при нем.

АЛЕКСАНДР ПОБЕГАЛОВ

Да, как вы могли уже догадаться, речь об Александре Побегалове. Отечественный специалист возглавлял «Урал» с 2005 по 2009 года, а также в сезоне 2012 года. При нем екатеринбуржцы дошли до полуфинала Кубка России в 2008 году, но в Высшую лигу страны так и не пробились.

Александр Побегалов выводил «Урал» в полуфинал Кубка России. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ДМИТРИЙ ОГАЙ

Тренер из Казахстана с корейскими корнями принял клуб в декабре 2010 года. Но с поставленной задачей выхода в Премьер Лигу не справился и уже в мае 2011 подал в отставку. По знаку зодиака специалист – стрелец.

Дмитрий Огай тренировал клуб около 6 месяцев. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ПАВЕЛ ГУСЕВ

Павел Пантелеевич стал тем самым тренером, который в 2013 году вывел «Урал» в элиту российского футбола. Под его руководством «шмели» стали первыми в ФНЛ и выиграли Кубок этой лиги. После этого он также тренировал «Динамо» из Санкт-Петербурга и воронежский «Факел». Гусев родился 2 января, по знаку зодиака – козерог.

ОЛЕГ ВАСИЛЕНКО

Президент Григорий Иванов называл его «новым Слуцким», но результаты первой половины сезона предрекали «Уралу» только вылет обратно в ФНЛ. Василенко принял клуб осенью, но уже в ноябре контракт с ним был расторгнут. Сейчас Олегу Василенко 47 лет, он тренирует воронежский «Факел». По гороскопу – весы.

Олег Василенко покинул клуб после серии провальных матчей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АЛЕКСАНДР ТАРХАНОВ

Александр Федорович возглавлял клуб с 2013 по 2015 года, а также с 2016 по 2018 года. В 2017 году под его руководством «Урал» впервые в истории вышел в финал Кубка России, в котором проиграл «Локомотиву» 2:0. Болельщики по праву считают Тарханова легендарным тренером, ведь именно при нем команда стала показывать атакующий футбол. По гороскопу Александр Федорович – дева.

Александр Тарханов впервые в истории вывел клуб в финал Кубка России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО

Белорусский специалист возглавил «Урал» перед сезоном 2015/16. В первом же туре на выезде была обыграна «Кубань» (0:2). Но перед седьмой игрой сезона Гончаренко экстренно покинул Екатеринбург, всему виной скандал вокруг матча с «Тереком». К слову, та игра завершилась со счетом 3:3.

По знаку зодиака Гончаренко – близнецы. Но вряд ли это кого-то волнует, учитывая, какой путь за эти годы проделал экс-наставник ЦСКА и нынешний тренер «Краснодара».

После работы в «Урале» Виктор Гончаренко стал приемником Леонида Слуцкого в ЦСКА. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВИКТОР СКРИПЧЕНКО

Помощник Гончаренко не просто принял клуб от своего наставника, именно при Скрипченко «Урал» добился наивысшего достижения в своей современной истории – 8 место в чемпионате России. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг. После успешного сезона Скрипченко покинул клуб осенью 2016 года после домашнего поражения от «Терека» со счетом 1:4. Уже через два дня специалист тренировал «Крылья Советов», чем вызвал гнев руководства «шмелей».

По знаку зодиака Виктор Скрипченко – стрелец.

Виктор Скрипченко покинул Екатеринбург после скандального матча с «Тереком» (1:4). Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДМИТРИЙ ПАРФЕНОВ

Парфенов возглавил «Урал» в 2018 году. Перед этим он выиграл Кубок России с «Тосно», а в 2019 году дошел до финала и с екатеринбуржцами. Но снова на пути к трофею встали «железнодорожники» (1:0). 19 июля 2020 года подал в отставку после домашнего поражения в полуфинале Кубка от «Химок» 1:3. По гороскопу – дева.

Дмитрий Парфенов работал в «Урале» два сезона. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ЮРИЙ МАТВЕЕВ

Легенда «Ураламаша» и лучший бомбардир чемпионата России 1992 года возглавляет клуб чуть больше года. Но этот сезон «Урал» оказался безнадежно провален: одно очко в трех матчах – лишь благодаря домашней ничьей с «Нижним Новгородом». Такими темпами команда завершит сезон в зоне стыковых матчей, если не вылетит напрямую.

По гороскопу Юрий Матвеев – близнецы.