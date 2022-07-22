Еще один уралец скончался от укуса клеща

Как и первый заболевший, скончавшийся уралец был не привит, а также поздно обратился за медицинской помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за последние дни зарегистрировали еще один случай смерти от укуса клеща. Как и первый заболевший, скончавшийся уралец был не привит, а также поздно обратился за медицинской помощью.

- В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 334 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 652 человека. Риски заражения сохраняются вплоть до конца октября, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее в ведомстве сообщали, что случаи нападения клещей зарегистрированы в 66 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших в следующих субъектах: Слободо-Туринский, Байкаловский, Пышминский, Дегтярск, Верхняя Тура, Талицкий, Верхний Тагил, Тугулымский, Ирбитское, Каменск-Уральский.