Андрей Рожков заявил, что не скучает по гастролям с «Уральскими пельменями»

Артисты продолжают принимать участие в съемках шоу «Уральские пельмени» на концертах в Москве и выступают с коллективом в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезды «Уральских пельменей» Андрей Рожков, Вячеслав Мясников и Артем Пушкин с 2018 года начали гастролировать отдельно от основного коллектива. Теперь их концерты называются «Ваши пельмени». В эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург» юморист Андрей Рожков признался, что не скучает по совместным гастролям с «Уральскими пельменями».

- У нас все прекрасно. Мы выбрали тот путь, который нам нравится. Нам очень нравится маленький коллектив, наш зритель, концертная атмосфера, - пояснил шоумен.

Напомним, что Андрей Рожков, Вячеслав Мясников и Артем Пушкин продолжают принимать участие в съемках шоу «Уральские пельмени» на концертах в Москве и выступают с коллективом в Екатеринбурге.

В интервью «КП-Екатеринбург» юморист также рассказал о рискованной шутке с Масляковым, а также о дружбе с Вячеславом Мясниковым, секретах семейной жизни и хорошего настроения.

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