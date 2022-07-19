Стала известна причина смерти 24-летнего парня, пропавшего в Первоуральске

Прощание с молодым человеком состоялось сегодня, 19 июля. Фото: социальные сети

Стала известна причина смерти 24-летнего пропавшего первоуральца Александра Галеева, которого накануне нашли мертвым. Молодой человек перестал выходить на связь 10 июля, его поисками занимали волонтеры отряда «ЛизаАлерт», а также сотрудники полиции.

- Моего ребенка убили! Сейчас идет следствие, - рассказала «КП-Екатеринбург» мать погибшего Светлана. - Саша вместе с супругой уехал в город 10 июля. Потом его жена вернулась, а он поехал к портнихе подшивать вещи. А потом связь с ним прервалась. 15 июля мне позвонили из Уголовного розыска и сказали, что нашли моего сына в водоеме. Возбуждено уголовное дело. Идет следствие. В справке, которую мне дали написано: "неустановленная причина смерти". Но я знаю его убили, и я найду человека, который это сделал с моим ребенком! Саша был хорошим сыном, мужем, отцом и братом. У него остались жена и сын, которому только-только исполнилось 5 лет. Он так ждал папу на день рождения 12 июля...

Женщина также добавила, что Александр Галеев работал на Первоуральском новотрубном заводе.

Прощание с молодым человеком состоялось сегодня, 19 июля.

Напомним, 13 июля в Екатеринбурге рыбаками было найдено тело пропавшей 22-летней Екатерины Зыковой. Девушка исчезла 30 июля. В последний раз ее видели на Уктусе в одном пальто без обуви.