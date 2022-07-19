Пропавшего в Первоуральске 24-летнего парня нашли мертвым

Молодой человек пропал 10 июля Фото: соцсети

Пропавшего в Первоуральске 24-летнего Александра Галеева нашли мертвым. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, - написали «ВКонтакте» представители поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось, что Александр пропал 10 июля. Прощание с молодым человеком состоится сегодня, 19 июля.

Напомним, 13 июля в Екатеринбурге рыбаками было найдено тело пропавшей 22-летней Екатерины Зыковой. Девушка исчезла 30 июля. В последний раз ее видели на Уктусе в одном пальто без обуви.