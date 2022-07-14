Заявление о пропаже Екатерины поступило в полицию лишь 4 июля. Фото: соцсети

Тело пропавшей 30 июня Екатерины Зыковой был найден 13 июля в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В последний раз 22-летнюю девушку видели на Уктусе. Она была в одном пальто без обуви. Труп Екатерины нашли рыбаки, сейчас их опрашивают следователи.

- Для определения точной причины ее смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В городской полиции отметили, что заявление о пропаже Екатерины поступило лишь 4 июля.

- Сотрудники полиции тщательно отрабатывали все места ее возможного местонахождения, устанавливали и опрашивали граждан из ближайшего круга общения пропавшей, - добавили в УМВД. - К сожалению, поисковые мероприятия в данном случае завершились обнаружением погибшей.

Екатерина Зыкова родилась в Нижнем Тагиле. В последнее время она жила в Екатеринбурге вместе с подругой. По словам знакомых семьи, мать Екатерины приезжала на опознание тела дочери.

- Катюша была замечательной девушкой, всегда готова была прийти на помощь. Это очень большая потеря для многих, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Человека убили, а ответственных – нет»: в Екатеринбурге полицейский проигнорировал вызовы на место кровавой расправы (подробнее)

Дело о похищении инженера, которого заживо сжег сын, передали лучшим следователям Среднего Урала (подробнее)

Брызнули в глаза из перцового баллончика и украли $4000: в Екатеринбурге два мажора на «Мерседесе» ограбили студента-медика из Египта (подробнее)