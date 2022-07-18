Полицейскому, вымогавшему деньги у любовников жены, продлили домашний арест

С одного потребовал 300 тысяч рублей, от второго потребовал выплачивать по 10 тысяч рублей в течение следующих семи лет (840 тысяч) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Нижней Туры продлил содержание под стражей 37-летнему Андрею Иванову (имя изменено – прим.ред), которого обвиняют в вымогательстве. В ноябре прошлого года капитан полиции угрожал двух сотрудникам Росгвардии возбуждением уголовного дела. Все это произошло после того, как полицейский узнал об изменах жены.

С одного сержанта он просил 840 тысяч рублей, с другого – 300 тысяч. Но в итоге оперуполномоченный сам стал фигурантом уголовного преследования и был уволен по отрицательным мотивам. Бывшему силовику грозит до 7 лет заключения.

- 12 июля было удовлетворено ходатайство о продлении домашнего ареста по 13 августа 2022 года включительно, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суд Нижней Туры.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют расследование уголовного дела.