Суд отказался арестовывать полицейского, вымогавшего деньги у любовников жены

Примечательно, что росгвардейцы также лишились работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижнетуринский городской суд отказался арестовывать 37-летнего бывшего оперуполномоченного полиции Андрея Иванова (имя изменено – прим.ред.). Несмотря на ходатайство следователя СК, ему избрали более мягкую меру пресечения.

- Заседание прошло 16 февраля. Следственный орган просил арестовать обвиняемого. Была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-службе суда.

Экс-капитана МВД обвиняют по статье «Вымогательство в крупном размере», ему грозит до 7 лет колонии. Как ранее сообщала «Комсомолка», в конце ноября оперуполномоченный угрожал двум росгвардейцам, служивших в одной части с его супругой. Полицейский назначил лейтенантам встречи, как только узнал об их интимной связи с женой.

С одного потребовал 300 тысяч рублей, от второго потребовал выплачивать по 10 тысяч рублей в течение следующих семи лет (840 тысяч).

- Он угрожал им возбуждением уголовных дел по статье «Изнасилование». Пока нет информации о том, что это была спланированная вместе с женой провокация. Скорее всего, так он попытался «наказать» любовников. Первому вообще было глупо угрожать. А вот второй мог повестись, так как у него жена и двое детей, - объясняет источник «КП», знакомый с ситуацией.

Оба лейтенанта отказались платить и написали заявления. На Иванова завели уголовное дело. В конце января опера уволили, та же участь постигла и росгвардейцев.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. В региональном главке полиции же отметили, что руководство бывшего капитана также может быть привлечено к ответственности.

- Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Если аморальная тема найдет свое подтверждение, он понесет также и предусмотренную законом уголовную ответственность. Кроме того, по итогам начавшейся служебной проверки за откровенные упущения в профилактической работе с личным составом принципиальную оценку дадут и непосредственным руководителям задержанного теперь уже бывшего представителя Качканарского гарнизона, - рассказал «КП»-Екатеринбург официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В суде не смогли назвать, на какой срок бывшему полицейскому избрали домашний арест. Не исключено, что следствие обжалует решение.