В детсады Екатеринбурга из Удмуртии привозили небезопасный сыр

За нарушения должностным лицам предприятий-перевозчиков выданы предупреждения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В детские сады Екатеринбурга из Удмуртии привезли небезопасный сыр. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило нарушения при создании производственного сертификата на молочную продукцию ООО «Ува-Молоко».

- По данному электронному сертификату через компании оптовой торговли в детские сады Екатеринбурга поступал сыр, - говорится в сообщении ведомства.

При этом в сопроводительных документах фирм-перевозчиков и компании-производителя не было информации с результатами лабораторных исследований. То есть безопасность продукции не доказана.

За нарушения должностным лицам предприятий-перевозчиков выданы предупреждения в системе «Меркурий».

Ранее, в феврале 2021 года, в детский садик Качканара закупили просроченный снежок. Документы на «Напиток кисломолочный Снежок с сахаром м.д.ж. 2.5%» были оформлены накануне сделки, а срок годности продукта истек еще 30 января.