На Урале в детский садик закупили просроченный снежок

Срок годности снежка, который закупили в садик, истек еще 30 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детский садик Качканара закупили просроченный снежок. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Специалисты выяснили это, когда представитель дошкольного учреждения оформил документы в системе для электронной сертификации грузов.

- По результатам анализа данных, полученных с помощью ФГИС «Меркурий», мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявлены факты оформления уполномоченным лицом организации эВСД [ПРИМ.РЕД - ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения] на просроченную продукцию, - рассказали в ведомстве.

Документы на «Напиток кисломолочный Снежок с сахаром м.д.ж. 2.5%» были оформлены накануне, а срок годности продукта истек еще 30 января. В Россельхознадзоре отметили, что подобная ситуация происходит не впервые.

- В связи с однократным выявлением критической ошибки в ФГИС «Меркурий» уполномоченному лицу направлено предупреждение, - добавили в ведомстве. - В адрес детского сада направлено информативное письмо.