В Екатеринбурге на весь август перекроют движение на участке улицы Студенческой

На этом участке будут проводить ремонтные работы тепловых сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на весь август закроют движение транспорта на перекрестке улицы Студенческой с переулком Чаадаева. Ограничения будут действовать с 28 июля по 31 августа. На этом участке будут проводить ремонтные работы тепловых сетей.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Напоминаем, что сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы Официальном портале Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним также, что сотрудники местной теплосетевой компании перекроют движение автомобилистов по улице Циолковского в районе дома № 47, ограничения будут действовать с 28 по 31 июля, а также в районе здания № 34 на улице Серова с 4 по 7 августа.

Кроме того, из-за работ по устройству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения ограничат движение по улице Гоголя.