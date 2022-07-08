В Екатеринбурге на несколько дней перекроют движение на улицах Циолковского и Серова

На участках будут производиться работы по модернизации магистральных тепловых сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники местной теплосетевой компании перекроют движение автомобилистов по улице Циолковского в районе дома № 47, ограничения будут действовать с 28 по 31 июля, а также в районе здания № 34 на улице Серова с 4 по 7 августа.

- На участках будут производиться работы по модернизации магистральных тепловых сетей. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за работ по устройству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения ограничат движение по улице Гоголя. Проехать нельзя будет по участку от улицы Энгельса до здания № 15а на улице Гоголя. Планируется, перекрытия будут действовать с 30 июля по 3 сентября.