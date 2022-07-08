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Общество8 июля 2022 11:21

В Екатеринбурге на несколько дней перекроют движение на улицах Циолковского и Серова

На этих участках будут модернизировать магистральные тепловые сети
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На участках будут производиться работы по модернизации магистральных тепловых сетей

На участках будут производиться работы по модернизации магистральных тепловых сетей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники местной теплосетевой компании перекроют движение автомобилистов по улице Циолковского в районе дома № 47, ограничения будут действовать с 28 по 31 июля, а также в районе здания № 34 на улице Серова с 4 по 7 августа.

- На участках будут производиться работы по модернизации магистральных тепловых сетей. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за работ по устройству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения ограничат движение по улице Гоголя. Проехать нельзя будет по участку от улицы Энгельса до здания № 15а на улице Гоголя. Планируется, перекрытия будут действовать с 30 июля по 3 сентября.