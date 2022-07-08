Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 7:19

В Екатеринбурге до сентября ограничат движение по улице Гоголя

На участке дороги будут идти работы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Проезд будет перекрыт до 3 сентября

Проезд будет перекрыт до 3 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за работ по устройству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения ограничат движение по улице Гоголя. Проехать нельзя будет по участку от улицы Энгельса до здания № 15а на улице Гоголя.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе администрации города.

Работы будут проводить специалисты ЕМУП «Водоканал». Планируется, что улица Гоголя будет перекрыта с 30 июля по 3 сентября.

Напомним, ранее мы писали, что в микрорайоне Уралмаш временно изменится схема движения общественного транспорта из-за проведения ремонтных работ.