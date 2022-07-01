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Происшествия1 июля 2022 4:01

В Екатеринбурге мужчина напугал прохожих, упав на асфальт на ходу

Сотрудники полиции вызвали ему скорую помощь
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мужчина быстро пришел в себя и не стал ждать медиков

Мужчина быстро пришел в себя и не стал ждать медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле остановки «Артиллерийский институт» мужчина напугал прохожих, упав на асфальт на ходу. Екатеринбуржцу на помощь поспешили сотрудники полиции, проезжавшие мимо.

- Приступ эпилепсии. Патруль мимо проезжал, вызвали скорую. Пока ждали мужчина пришел в себя, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД.

Придя в себя, мужчина встал, отряхнулся и, сказав, что все в порядке, пошел дальше, не став ждать карету скорой помощи.

Напомним, в июне в Камышлове полицейские спасли тонущего 11-летнего мальчика.