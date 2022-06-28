Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, когда запустят движение на трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма

Такие трамваи будут ходить по новой линии. Фото: ПК Транспортные системы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда наконец начнется трамвайное движение на линии Екатеринбург-Верхняя Пышма.

- Запуск трамвая пройдет после испытаний. Думаю, что в августе наладится полноценное движение, - заявил Евгений Куйвашев.

Трамвайная линия Екатеринбург - Верхняя Пышма была готова еще в декабре прошлого года. Тогда по ней в трамвае проехались первые лица региона и двух городов. Правда ездить по линии будут другие трамваи, так называемые «Львята», которые в июне доставили в столицу Урала.