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Происшествия28 июня 2022 6:45

Следователи начали проверку после смерти пропавшего на Chevrolet Lacetti уральца

Константин Изотов найден мертвым в Первоуральске
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Розыском молодого человека занимались сотрудники отдела полиции №14 и волонтеры Фото: Лиза Алерт

Розыском молодого человека занимались сотрудники отдела полиции №14 и волонтеры Фото: Лиза Алерт

Следователи выясняют причину смерти 25-летнего Константина Изотова, пропавшего на Chevrolet Lacetti в Екатеринбурге 22 июня. Вечером, 27 июня, он был найден мертвым в Первоуральске.

- По факту обнаружения тела молодого мужчины следственным отделом по Первоуральску СК России проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках комплекса проверочных мероприятий, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что розыском молодого человека занимались сотрудники отдела полиции №14 и волонтеры.

- При обнаружении неопознанного тела мужчины на территории Первоуральска погибший был установлен, как лицо, числившееся без вести пропавшим, - отметили в полиции.

Напомним, ранее брат погибшего рассказал «КП-Екатеринбург», что Константин выпал с 12 этажа. Как он оказался в Первоуральске неизвестно.