Пропавший на Chevrolet Lacetti 25-летний уралец найден мертвым

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге завершили поиски 25-летнего Константина Изотова. Молодой человек пропал 22 июня, уехав из дома на Chevrolet Lacetti. Его поисками занимались волонтеры и сотрудники полиции. Накануне вечером, 27 июня, его нашли мертвым.

- Найден. Погиб. Соболезнование родным и близким, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, ранее мертвым был найден 33-летний Артем Тетерин, пропавший во время рыбалки. Его искали с 18 июня волонтеры и полицейские. У мужчины осталась дочь.