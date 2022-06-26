В Екатеринбурге пропал 25-летний мужчина

Константин пропал 22 июня Фото: Лиза Алерт
В Екатеринбурге пропал 25-летний Константин Изотов. О его местонахождении ничего неизвестно с 22 июня. Поисками мужчины занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». К сожалению, во что был одет Константин в день пропажи неизвестно.
- Может перемещаться на машине Chevrolet Lacetti, - сообщается в ориентировке «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 178 см.
Телосложение: плотное
Цвет глаз: голубые
Волосы: светло-русые короткие
Особые приметы: носит бороду.
Если вы знаете, где может находиться Константин, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: Лиза Алерт