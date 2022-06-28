Родственники рассказали, как погиб 25-летний уралец, пропавший на Chevrolet Lacetti

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Родственники рассказали, как погиб 25-летний Константин Изотов, пропавший на Chevrolet Lacetti в Екатеринбурге 22 июня. Молодого человека нашли мертвым в Первоуральске.

- Там знакомых у него не было. Родственников тоже не было. Неизвестно что он там делал, - рассказал «КП-Екатеринбург» брат погибшего Данил. - Следователи говорят, что упал с 12 этажа. Дело, думаю, будет продолжаться и будут искать дальше какие-то подробности.

Напомним, ранее мертвым был найден 33-летний Артем Тетерин, пропавший во время рыбалки. По словам матери, он покончил с собой. Его искали с 18 июня волонтеры и полицейские. У мужчины осталась дочь.