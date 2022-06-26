Министр образования Свердловской области прокомментировал запрет выпускникам петь Земфиру и «Мумий Тролль»

Юрий Биктуганов считает, что педагогам дана возможность, обучая детей, напоминать о нравственных принципах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в мобильной студии радио «Комсомольская правда» на Дне молодежи у ККТ «Космос» прокомментировал запрет выпускникам Гимназии №9 Екатеринбурга петь песни Земфиры и группы «Мумий Тролль».

- Закон об образовании говорит, что образовательная организация самостоятельна в принятии решений о проведении мероприятий, но по содержательной части, конечно, отвечают педагоги - личности, которым дана возможность, обучая детей, еще раз говорить о тех или иных нравственных принципах, которые должны быть в основе нашей жизни. Ведь, когда ребенок вступает во взрослую жизнь, мы видим то, что было заложено в семье, в школе, - рассказал министр. - Здесь образовательная организация детей поддержала.

Напомним, родители учеников из Гимназии №9 пожаловались на то, что их детям на выпускном запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль», потому что «там есть слова «граната», «убивают» и «стреляют», рок слишком развязный, а к выпускным сейчас большое внимание».

Позже в Департаменте образования города объяснили это тем, что песни не подходили по тематике для мероприятия. Затем, 24 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за выпускников и разрешил им спеть песни, которые они хотели.