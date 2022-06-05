Блогер Илья Варламов раскритиковал Соловьева из-за скандала с ЛГБТ-танцем в школе Екатеринбурга

Молодые люди станцевали пародию на современную эстраду. В их выступлении некоторые разглядели элементы ЛГБТ-пропаганды. Фото: кадр с видеозаписи

В России продолжают обсуждать скандальный танец в лицее №12 Екатеринбурга. В первой половине мая на танцевальном конкурсе группа старшеклассников выступила с номером, в котором ряд пользователей сети Интернет разглядели ЛГБТ-пропаганду. Критично о танце высказался и телеведущий Владимир Соловьев, после чего новость о выступлении школьников получила большой резонанс.

Сегодня, 5 июня, ситуацию прокомментировал знаменитый блогер и урбанист Илья Варламов.

- Почему Соловьев сам все никак не приедет в Екатеринбург, чтобы «поганой метлой» высечь оттуда всю «мерзотную либероту»? - сказал Илья Варламов на своем канале в одной из социальных сетей. - Ребята станцевали, как они объяснили, пародию на современные танцы. Это творческое выступление. На сцене, в театре, в кино, в качестве художественного образа допустимо все это, что не нарушает какие-то законы. Как здесь можно было увидеть какую-то гей-пропаганду? Может еще посмотришь на балет и скажешь, что там в обтягивающем трико и поэтому балет нужно запретить? Они [школьники] не сделали ничего плохого. Нет, нужно было начать полоскать их на всю страну, раздувать скандал там, где скандала нет.

После резонанса в СМИ, министр образования Свердловской области заявил о необходимости уволить директора лицея. В его защиту выступили родители учеников — они собрали около сотни подписей с требованием не увольнять директрису. В защиту руководителя учебного заведения также выступил губернатор Свердловской области.