Япония объявила санкции против Каменск-Уральского завода

Запрет на экспорт для свердловского завода начнет действовать с 8 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Япония ввела санкции против Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) из-за спецоперации России в Украине. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Японии.

Свердловскому заводу больше не будут поставлять продукцию из Японии. Всего в этот список попали 49 компаний. Запрет на экспорт начнет действовать с 8 марта.

Каменск-Уральский металлургический завод является одним из крупнейших производителей алюминиевой продукции. КУМЗ поставляет ее для автомобильной промышленности, самолетостроения, нефтегазового, аэрокосмического и строительного комплексов.

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