Организаторы Универсиады в Екатеринбурге начали отменять спортивные мероприятия

Об отмене или переносе Универсиады пока не сообщается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международная федерация университетского спорта (FISU), которая занимается организацией Универсиады в Екатеринбурге, начала отменять спортивные мероприятия. Об этом говорится на официальном сайте организации.

FISU отменила Кубок мира среди студентов по пауэрлифтингу в Москве и Кубок мира среди студентов по регби в Казани. Также организация отозвала студенческий Чемпионат мира по водным лыжам и вейкборду в Беларуси.

Такое решение Международная федерация университетского спорта объясняет спецоперацией России на Донбассе. FISU пообещала следить за тем, как дальше будет разворачиваться ситуация перед тем, как принимать еще какие-то решения. Об отмене или переносе Универсиады пока не сообщается.

Летняя Универсиада должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году с 8 по 19 августа. На соревнованиях планируется разыграть медали по 18 видам спорта. К Всемирным студенческим играм в Екатеринбурге начали реализовывать различные проекты. В том числе стартовало строительство деревни Универсиады рядом с аэропортом Кольцово и Дворца водных видов спорта.

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