Чемпионат мира по волейболу 2022 отменен: одним из городов-участников был Екатеринбург

В столице Урала ждали команды из Италии, Канады, Турции и Китая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужской чемпионат мира по волейболу, который должен был пройти в России в 2022 году, отменили из-за спецоперации России в Украине. Одним из городов-участников был Екатеринбург. Объявление об отмене опубликовала Международная федерация волейбола (FIVB) на своем официальном сайте.

- FIVB будет искать альтернативную принимающую страну (страны), - говорится в сообщении.

Государства, где проведут соревнования, объявят позже. Мужской чемпионат мира по волейболу был запланирован в России на август и сентябрь 2022 года. При этом матчи группы «F» первого этапа должны были пройти в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта. В столице Урала ждали команды из Италии, Канады, Турции и Китая.

Ранее Международная федерация университетского спорта (FISU), которая занимается организацией Универсиады в Екатеринбурге, начала отменять спортивные мероприятия. FISU отменила Кубок мира среди студентов по пауэрлифтингу в Москве и Кубок мира среди студентов по регби в Казани. Также организация отозвала студенческий Чемпионат мира по водным лыжам и вейкборду в Беларуси.

Напомним, что накануне FIFA и UEFA приняли решение устранить сборную России от участия в стыковых матчах ЧМ-2022 в Катаре. Кроме этого от участия в еврокубках отстранен московский «Спартак», который должен был сыграть в 1/8 Лиги Европы с «РБ Лейпциг».