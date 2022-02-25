Слесаря, обвиненного в многолетнем насилии падчерицы, отправили в СИЗО

Знакомые уральца не верят словам падчерицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд Серова избрал меру пресечения в виде ареста для 43-летнего слесаря, которого обвинили в многолетнем насилии падчерицы. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщили в пресс-службе суда. При этом служители фемиды отказались называть точную статью УК, по которой возбуждено уголовное дело.

- Ходатайство следователя удовлетворено. Он взят под стражу по 21 апреля включительно, - сообщили в суде.

Напомним, что 16-летняя школьница пожаловалась на отчима через учителя. По словам несовершеннолетней, она подвергалась насилию с 2012 по 2020 года.

- Алексей (имя изменено - прим.ред.) запрещал ей гулять допоздна, - рассказала знакомая слесаря. - А если и разрешал, то только после выполнения домашних заданий. Ее это раздражало. Не могу поверить в ее слова. Считаю, что это клевета.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.