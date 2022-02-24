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Происшествия24 февраля 2022 11:31

«Запрещал гулять допоздна»: в Свердловской области 16-летняя школьница обвинила отчима в многолетнем насилии

Знакомые семьи не верят словам девочки
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Заводчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

Заводчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Серове по подозрению в педофилии задержали 43-летнего слесаря ферросплавного завода. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, накануне Дня защитника отечества 16-летняя падчерица мужчины заявила в школе, что на протяжении восьми лет подвергалась насилию. По словам школьницы, отчим регулярно вступал с ней в половую связь в период с 2012 по 2020 года.

Примечательно, что информация об этом попала в полицию не от матери несовершеннолетней, а после сообщения учительницы. Из МВД заявление сразу же передали в Следственный комитет. Сегодня суд изберет для заводчанина меру пресечения. Ожидается, что силовики будут ходатайствовать об аресте.

- Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Девочка воспитывается в полной семье, ранее на учете в ПДН не состояла. Точное число преступных эпизодов уточняется, - уточнил источник «КП».

Однако знакомые семьи не спешат верить школьнице. Они считают, что таким образом подросток решила отомстить отчиму за определенный запреты.

- Алексей (имя изменено - прим.ред.) запрещал ей гулять допоздна, - рассказала знакомая слесаря. - А если и разрешал, то только после выполнения домашних заданий. Ее это раздражало. Не могу поверить в ее слова. Считаю, что это клевета.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. На момент публикации связаться с матерью девочки не удалось.

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