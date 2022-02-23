В Серове задержали слесаря, который восемь лет насиловал падчерицу

Ожидается, что мужчине предъявят обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Серове задержали 43-летнего слесаря, которого подозревают в насилии над падчерицей. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах.

О ситуации в семье 16-летней девочки сообщил инспектор ПДН, который узнал об этом от учителя школы, в которой учится потерпевшая.

- Семья числится как благополучная. Девочка решилась признаться, что с 2012 по 2020 года отчим насиловал ее, когда матери не было дома. Сейчас он задержан. Вероятно, следствие будет ходатайствовать об аресте. В случае возбуждения уголовного дела ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Ранее проблем с законом у него не было, на заводе он на хорошем счету, - рассказал источник «КП»-Екатеринбург.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в Нижнем Тагиле арестовали юношу, который изнасиловал 15-летнюю воспитанницу детского дома.