В Нижнем Тагиле изнасиловали 15-летнюю воспитанницу детдома

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего юноши, которого обвиняют в изнасиловании 15-летней воспитанницы детского дома. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах.

По словам потерпевшей, над ней надругались в ночь на 16 сентября прошлого года. Но рассказать о случившемся она решила лишь спустя несколько месяцев.

- Заявление в полицию составила директор учреждения. Девочка уже состояла на учете из-за самовольных уходов. Обвиняемый также имеет судимость. В прошлом году его привлекли к ответственности за нападение на представителя власти, - рассказал источник «КП».

Следствие будет ходатайствовать об аресте юноши на время разбирательств. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.