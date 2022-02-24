В Екатеринбурге завершены поиски 36-летней женщины

Поисками женщины занимались волонтеры Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» завершили поиск 36-летней Елены Пестеровой. Женщина перестала выходить на связь днем, 22 февраля. Близкие забили тревогу спустя несколько часов поле ее пропажи, так как она нуждается в медицинской помощи.

- Она ушла из дома на Уралмаше около 12:00. У нее имеется неврологическое заболевание, очень важно ее найти, - ранее рассказывали «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт».

К счастью, Елену нашли живой. Где она находилась, не уточняется.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 45-летнего Юрия Молочкова. Он перестал выходить на связь еще 14 февраля. В столицу Урала он приезжал на работу из Асбеста и всегда звонил родным. Его разыскивают полицейские и волонтеры.