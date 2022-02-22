В Екатеринбурге больше недели разыскивают 45-летнего мужчину

Юрий нуждается в медицинской помощи Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге пропал 45-летний Юрий Молочков. Его разыскивают полицейские и волонтеры больше недели - он пропал 14 февраля.

- Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе, - отмечается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 183 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: светло-русые

Был одет: черная дубленка, темно-синие джинсы, темно-коричневые ботинки, серая шапка.

Если вы знаете, где может находиться Юрий, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.