В Екатеринбурге больше недели разыскивают 45-летнего мужчину

Юрий нуждается в медицинской помощи Фото: Лиза Алерт
В Екатеринбурге пропал 45-летний Юрий Молочков. Его разыскивают полицейские и волонтеры больше недели - он пропал 14 февраля.
- Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе, - отмечается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 183 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: серо-голубые
Волосы: светло-русые
Был одет: черная дубленка, темно-синие джинсы, темно-коричневые ботинки, серая шапка.
Если вы знаете, где может находиться Юрий, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: Лиза Алерт