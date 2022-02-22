В Екатеринбурге волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 36-летнюю женщину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 36-летнюю Елену Николаевну Пестерову, женщина перестала выходить на связь 22 февраля, известно, что она нуждается в медицинской помощи.

- 22.02 она ушла из дома на Уралмаше около 12:00. У нее имеется неврологическое заболевание, очень важно ее найти, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы до плеч, зеленые глаза.

Предположительно она была одета в красное пальто и черную шапку с изображением панды.

Если вы знаете, где может находиться Елена Пестерова, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».