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Общество22 февраля 2022 14:02

В Екатеринбурге волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 36-летнюю женщину

Елена Пестерова нуждается в медицинской помощи
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 36-летнюю Елену Николаевну Пестерову, женщина перестала выходить на связь 22 февраля, известно, что она нуждается в медицинской помощи.

- 22.02 она ушла из дома на Уралмаше около 12:00. У нее имеется неврологическое заболевание, очень важно ее найти, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы до плеч, зеленые глаза.

Предположительно она была одета в красное пальто и черную шапку с изображением панды.

Если вы знаете, где может находиться Елена Пестерова, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».