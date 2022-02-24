Свердловский областной суд изменил решение по делу высокопоставленного полицейского, обвиняемого в получении взяток

Суд рассмотрел апелляцию адвоката Александра Темникова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александра Темникова, обвиняемого в получении взяток и отправленного судом под стражу до 7 апреля.

- Свердловский областной суд изменил постановление Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, уточнив, что мера пресечения в виде заключения под стражу Темникову А.В. избрана на 01 месяц 27 суток, то есть по 3 апреля 2022 года. В остальной части постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, по данным источника «КП-Екатеринбург», сотрудники ФСБ задержали Темникова 8 февраля. Инсайдер отметил, что высокопоставленный полицейский с 2018 по 2020 годы получил взятки от трех екатеринбуржцев. Их общая сумма превышает 370 тысяч рублей. При этом одну из взяток силовик получил прямо в кабинете отделения полиции.