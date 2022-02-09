ФСБ задержала в Екатеринбурге высокопоставленного борца с наркоторговлей

При этом одну из взяток силовик получил прямо в кабинете отделения полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ задержала заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александра Темникова за получение взяток. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- В январе в вечернее время 2020 года на территории Вторчермета в Темников получил через посредника 50 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности за оборот наркотиков, - рассказал инсайдер.

Задержание прошло 8 февраля 2022 года. По данным источника, Темников с 2018 по 2020 годы получил взятки от трех екатеринбуржцев. Общая сумма взяток превышает 370 тысяч рублей. При этом одну из взяток силовик получил прямо в кабинете отделения полиции.

В официальном сообщении Следственного комитета по Свердловской области говорится об аналогичном деле. По словам источника «КП-Екатеринбург» речь идет там именно о Темникове. СК сообщает, что сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, сбирают и закрепляют доказательства. Также решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

- По данному факту проводится служебная проверка. Если сведения о причастности к противоправной деятельности подозреваемого подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что задержанный полицейский отстранен от исполнения обязанностей. Помимо этого, непосредственных руководителей обвиняемого ждет оценка за упущение в профилактике антикоррупционных преступлений.