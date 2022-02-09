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Общество9 февраля 2022 8:49

В Екатеринбурге полицейского из отдела по борьбе с наркотиками обвиняют в получении взяток

Деньги ему давали за то, чтобы он не привлекал к уголовной ответственности граждан
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейского из отдела по контролю за оборотом наркотиков обвиняют в получении взяток. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказал он.

По данным следствия, с 2018 по 2020 годы обвиняемый получил несколько взяток. Первую крупную ему дали за то, чтобы он не привлекал к уголовной ответственности мужчину, пойманного на незаконном обороте наркотиков. Еще две взятки в значительном размере полицейский получил принятие мер по непривлечению к ответственности еще одно гражданина, причастного к аналогичному преступлению.

Сейчас следователи продолжают выполнять комплекс следственных действий. Они устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства.

- Задержанный уже отстранен от исполнения своих обязанностей. По данному факту проводится служебная проверка. Если сведения о причастности к противоправной деятельности подозреваемого подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что сотрудника полиции изобличили ФСБ и полиция. Непосредственным руководителям обвиняемого за упущения в работе по профилактике антикоррупционных преступлений будет дана оценка.