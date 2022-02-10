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Происшествия10 февраля 2022 6:27

Высокопоставленного наркополицейского в Екатеринбурге арестовали по делу о взятках

Он будет под стражей до 7 апреля
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Меру пресечения избрали 9 февраля

Меру пресечения избрали 9 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге избрали меру пресечения заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александра Темникова, которого обвиняют в получении взяток. Его арестовали на месяц и 24 дня, до 7 апреля 2022 года.

- В отношении обвиняемого Темникова Александра 9 февраля была выбрана мера пресечения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в суде.

По данным источника «КП-Екатеринбург», сотрудники ФСБ задержали Темникова 8 февраля. Инсайдер отметил, что Темников с 2018 по 2020 годы получил взятки от трех екатеринбуржцев. Их общая сумма превышает 370 тысяч рублей. При этом одну из взяток силовик получил прямо в кабинете отделения полиции.

В официальном сообщении Следственного комитета по Свердловской области говорится об аналогичном деле. По словам источника речь идет там именно о Темникове. В региональном ГУ МВД отметили, что идет служебное расследование. Если информация о взяточничестве подтвердится, его уволят по отрицательным мотивам. Пока Темников отстранен от работы.