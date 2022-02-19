В итоге пострадавшему накладывали несколько швов на губу

В Екатеринбурге в районе Новой Сортировки произошла очередная драка с участием южан. Семейная пара рассказала, что прошлой ночью во дворе дома на улице Технической сработала сигнализация их автомобиля. Как оказалось, машину ударили молодые люди кавказской внешности. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

- Супруг вышел на улицу выяснить, в чем дело, но адекватного разговора не получилось. Мужчина начал кричать и оскорблять моего мужа. После чего я вышла на улицу и тоже сделала замечание на его поведение. Он бросился на меня с кулаками. Супруг вступился и неожиданно получил удар по лицу каким-то твердым предметом, - рассказывает женщина по имени Людмила.

В итоге пострадавшему накладывали несколько швов на губу. В ГИБДД супруги обращаться не стали, а вот заявление в полицию написали. Напомним, на этой неделе несколько подростков-южан напали на двух женщин на автобусной остановке, в итоге 48-летнюю пострадавшую увезли в больницу со сложным переломом ноги.