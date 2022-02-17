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Общество17 февраля 2022 10:34

Бастрыкин поручил передать в Москву материалы проверки по сносу аэровокзала «Уктус»

Поручение председатель СК России дал после изучения доклада о проведенных мероприятиях
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Здание, построенное в 1937 году, снесли рано утром, 26 ноября

Здание, построенное в 1937 году, снесли рано утром, 26 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат материалы проверки по факту сноса аэровокзала «Уктус» в Екатеринбурге.

- После изучения доклада о проведенных проверочных мероприятиях в связи с опубликованными сообщениями в СМИ по поводу сноса аэровокзала «Уктус» Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление материалы проверки, проведенной региональным управлением СК России по Свердловской области, для принятия процессуального решения, - рассказали в СК России.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации со сносом старинного аэровокзала Уктус в Екатеринбурге. При наличии оснований, глава СК России поручил проверить действия людей, принявших решение о разрушении здания.

Здание, построенное в 1937 году, снесли рано утром, 26 ноября. Общественники не раз пытались отстоять аэровокзал, который считается единственным в России из сохранившихся в неизменном виде построенных по индивидуальным проектам.

Они пытались добиться через суды признания аэровокзала памятником архитектуры, а также обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием остановить снос, однако здание все равно решили снести - его признали аварийным.