В Нижнем Тагиле детсадовцам силовики показали автозак

Для малышей устроили конкурсы. Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сотрудники всероссийской общественной организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО" и представители фонда «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» показали малышам детского сада №136 и третьеклассникам школы №3 автозак и муляжи оружия.

Как сообщает городская администрация, ребятам также показали экипировку, научили пользоваться радиостанциями и провели армейские конкурсы, от которых все были в восторге.

В конце экскурсии одна из групп детского сада поздравила с наступающим Днем защитника Отечества полицейских и ветеранов.

Однако не все остались в восторге от данного мероприятия. Некоторые общественники посчитали, что детям пока рано давать в руки оружие и показывать автозаки. На эти нападки ответил координатор организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Андрей Малинин.

- Машина -это не автозак, а автомобиль повышенной проходимости для перевозки личного состава батальона ППС. Оружие не боевое , а макеты, которые не стреляют, и некоторые вообще резиновые, шлемы и разгрузки тоже макеты, - рассказал мужчина "КП-Екатеринбург".

Он также добавил, что его коллеги не первый раз выступают в этом детском саду. В этот раз родители малышей сами пригласили сотрудников на встречу детьми, чтобы те поздравили их и ветеранов с наступающим 23 февраля.

-В полиции идет разбирательство по этому поводу, - в заключении сказал Андрей Малинин.

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