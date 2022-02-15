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Общество15 февраля 2022 16:47

В ГИБДД рассказали причину перекрытия Серовского тракта

Движение был приостановлено с 18 по 20 километр трассы
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Движение был приостановлено с 18 по 20 километр трассы.

Движение был приостановлено с 18 по 20 километр трассы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД рассказали, почему был перекрыт участок с 18 по 20 километр Серовского тракта. Госавтоиспекция сообщила «КП-Екатеринбург», что причиной стали взрывные работы. На данный момент движение на трассе «Екатеринбург-Серов» восстановлено в обе стороны.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге специалисты «Водоканала» на месяц закроют движение по улице Мельникова, автомобилисты не смогут попасть на участок проезжей части в районе дома № 12 на улице Нагорная с 7 марта по 7 апреля.

Ранее горожанам напомнили о закрытии движения транспорта по Серафимы Дерябиной. Проезд ограничили по четной стороне улицы от Волгоградской до Зоологической. Движение перекрыли, чтобы отремонтировать дорогу и построить трамвайную линию в Академический район. Сообщалось, что работы будут закончены к 15 мая.